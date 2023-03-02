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Добровольцы, согласно приказу, будут снабжаться по одним нормативам с Вооруженными силами России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием, военной техникой и материально-техническими средствами. Соответствующий приказ министра опубликован на интернет-портале правовой информации. В нем также сформирован порядок снабжения одеждой, продовольствием и оказания медицинской помощи.

Согласно тексту приказа, добровольцы будут снабжаться по одним нормативам с военнослужащими Вооруженных сил РФ. Форму и остальные необходимые вещи, а также питание они получат в воинских частях по месту приписки. Руководить процессами и контролировать их будут командиры формирований.

Медицинское обслуживание добровольческие отряды будут получать в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. В случае необходимости, отмечается в документе, предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России. Солдаты, в свою очередь, обязуются возвращать инвентарь, поскольку он не является их личной собственностью. Бойцы также несут материальную ответственность перед государством за его порчу.

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