Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Российский дипломат с юмором оценила выводы расследования США о таинственных заболеваниях у американских дипломатов.

Разведсообщество США пришло к выводу, что «гаванский синдром» у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями других стран. Информацию об этом с юмором прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То есть получается, что наш образ „империи зла“ рушится на глазах?» — пошутила дипломат.

Захарова напомнила, что разведка и пресса США на протяжении нескольких лет пыталась возложить вину на странное состояние американских послов на Россию, публикуя провокационные заявления о том, что дипломатов «подвергают пыткам», которые приводят к головокружению и тошноте.

«Помнится, тогда пожелавшие остаться анонимными американские специалисты в области нацбезопасности, голословно рассуждали о том, что вся эта история „выглядит, пахнет и ощущается так, как будто за ней стоит российское ГРУ“», — написала представитель МИД.

Дипломат добавила, что США голословно обвиняла в появлении «гаванского синдрома» то Россию, то сверчков.

«Потом сверчков оставили в покое и снова взялись за Россию. И вот надо же — опять не Россия. А кто? Кто, если не сверчки? И, видимо, не российские жучки?» — иронично спросила у подписчиков Telegram-канала Захарова.

А в заключении она откровенно заметила, что похожие симптомы, как те, от которых страдали американские послы и консулы, наблюдаются при употреблении определенного вида наркотиков.

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