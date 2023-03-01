Сломанную ногу пришлось вправлять на месте: как Эмир Кустурица попал в больницу

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Сейчас режиссер находится в клинике в Сербии, его присутствие на XXI фестивале кинематографических дебютов в Ханты-Мансийске под вопросом.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица сломал правую ногу в горах — неподалеку от построенного им культурно-туристического комплекса Дрвенград на западе Сербии. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью РИА Новости. Как отметил кинодеятель, для него происшествие стало полной неожиданностью.

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолета, поскользнулся на обычном промерзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить ее», — поделился режиссер.

Журналист агентства, беседовавший со звездой, подчеркнул, что голос его не был взволнованным, звучал спокойно. Травму артист получил за несколько дней до начала XXI фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Мероприятие пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. В прошлом году Кустурицу выбрали новым президентом фестиваля. Пока неизвестно, сможет ли он присутствовать на событии.

Сейчас, по данным источника 5-tv.ru, Кустурице проводят операцию в сербской клинике.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер, продюсер и музыкант. Широкой публике он известен по фильмам «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта» с Джонни Деппом, «По млечному пути» с Моникой Белуччи и другим. Также он принимал участие в создании картин «Невидимые дети» и «Гавана, я люблю тебя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии актрисы Елены Прокловой, перенесшей операцию на ноге. Артистка получила перелом со смещением при падении на репетиции. Несмотря на травму, она продолжала играть на сцене — с гипсом в инвалидном кресле, позже с тростью.