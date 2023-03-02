Актриса Надежда Михалкова призналась, что хочет уехать из Москвы

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Дочь режиссера Никиты Михалкова не радуется жизни в столице России. Она уже определилась, куда отправится, когда ее дети вырастут.

Актриса Надежда Михалкова не в восторге от жизни в мегаполисе. По ее словам, сейчас в силу занятости на работе и необходимости учить детей (Растит сына Ивана и дочь Нину от режиссера Резо Гигинешвили. — Прим. ред.) нечасто получается выбраться за город и насладиться тишиной и покоем в живописном месте. Но как только появится возможность, артистка непременно поселится «в какой-нибудь хижине у реки».

«Выезжала бы точечно и по делу. И я тут не заигрываю, мне действительно не скучно одной и наедине с природой… Есть люди, которым важно, чтобы все было комфортно и поблизости — кофе выпить, с друзьями встретиться, укладку по дороге сделать. Укладку я делаю сама, кофе тоже могу сварить, а друзья приедут, или я к ним», — сказала Михалкова в интервью Woman.ru.

Как отметила дочь Никиты Михалкова, в детстве она много времени проводила в подмосковном доме родителей. Когда собственные дети были маленькими, она тоже жила за городом. Однако тогда часто тянуло в столицу, хотелось влиться в ее темп, быть в курсе событий. Но переехав актриса поняла, что видеть из своего окна окно соседа ей не нравится. Хочется, чтобы вид открывался на природные пейзажи.

По словам Михалковой, она не устает от Москвы, но все-таки силами ее заряжает не движение мегаполиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, режиссер Никита Сергеевич Михалков впервые появился на публике после трехнедельной госпитализации. После спектакля в театре сатиры он обратился к врачам, которые его лечили и сорвал аплодисменты смешной историей про жизнь в больнице.