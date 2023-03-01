Деньги на ветер: блогера обвинили в продаже «несуществующих» смартфонов

Фото: Instagram* / nikmakser

На блогера написали заявление в полицию. Что же это: реальный случай обмана или желание «похайпить» на медийной личности?

Известного по коротким видео в Instagram* и TikTok блогера Максима Николаева, прославившегося под псевдонимом Nikmakser, подозревают в мошенничестве. Как стало известно 5-tv.ru, проверка проводится пока только по одному случаю.

В правоохранительные органы обратилась тридцатилетняя девушка, которая обвинила блогера в умышленном присвоении денежных средств.

Пострадавшая сообщила, что в декабре прошлого года в социальных сетях увидела у знаменитости рекламу в якобы его интернет-магазине, где обнаружила одну из последних моделей iPhone по хорошей цене. Решив не упускать заманчивое предложение, жертва написала блогеру в личные сообщения и договорилась о покупке подарка себе любимой на Новый год.

Ей скинули номер банковской карты, куда пострадавшая перевела почти 65 тысяч рублей за новенький смартфон. Но желаемого гаджета так и не получила. После двух месяцев ожидания товара, iPhone девушке так и не пришел, и тогда она решила обратиться в полицию.

Объяснений от блогера, почему его подписчицу «кинули» с покупкой и был ли вообще сам факт мошенничества, пока не поступало. Следователи возбудили уголовное дело и проводят проверку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.