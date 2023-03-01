«Идет операция»: раскрыты подробности состояния Эмира Кустурицы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Сможет ли знаменитость посетить фестиваль, пока до сих пор не ясно.

Стало известно, что знаменитому сербскому режиссеру Эмиру Кустурице на данный момент делают операцию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Операция еще идет. Приедет ли Кустурица на фестиваль — пока не ясно. Но, если он решит поехать сразу после операции, то он герой», — заявил источник.

Сам кинорежиссер пока на звонки не отвечает.

Сегодня стало известно о том, что Эмир Кустурица был срочно госпитализирован с переломом ноги после падения на льду в Сербии. Пока присутствие легендарного кинорежиссера на фестивале «Дух огня» не было отменено, он должен прибыть туда, даже после больницы.

XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Еще осенью 2022 года Эмира Кустурицу утвердили новым президентом киносмотра.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер и музыкант. За фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд» он получил две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Среди самых известных киноработ режиссера стали «Время цыган», «Помнишь ли ты Долли Белл?», «Папа в командировке», «Жизнь как чудо» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как режиссера Эмира Кустурицу экстренно госпитализировали.