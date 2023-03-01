Режиссера Эмира Кустурицу экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Anna Nakonechnaya

По предварительным данным, у звезды проблемы с одной из ног.

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица был срочно госпитализирован с переломом ноги после падения на льду. Об этом сообщает ТАСС.

Оказалось, что деятель культуры получил травму в Сербии. Завтра же его будут оперировать. Пока присутствие легендарного кинорежиссера на фестивале «Дух огня» не было отменено, он должен прибыть туда, даже после больницы.

«На кинофестивале он будет работать в гипсе», — сказали источники издания.

XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Еще осенью 2022 года Эмира Кустурицу утвердили новым президентом киносмотра.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер и музыкант. За фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд» он получил две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Среди самых известных киноработ режиссера стали «Время цыган», «Помнишь ли ты Долли Белл?», «Папа в командировке», «Жизнь как чудо» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эмир Кустурица отверг идею существования европейской культуры без русской.