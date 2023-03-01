В Москве открыли Большую кольцевую линию: как и куда можно проехать
В Москве открыли Большую кольцевую линию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru
В честь торжественного события на протяжении пяти дней люди смогут пользоваться транспортом БКЛ абсолютно бесплатно.
Первого марта 2023 года для пассажиров полностью открылась Большая кольцевая линия. Строительство новой ветки началось в 2011 году, последнюю станцию линии завершили 30 декабря 2022 года. Проектная пропускная способность БКЛ — два миллиона пассажиров. Длина — 71 километр, количество станций — 31.
Планируется, что ежедневно веткой будут пользоваться до одного миллиона пассажиров. Известно над проектом БКЛ трудились архитектурные бюро из 16 стран.
Первого марта 2023 года в эксплуатацию введены станции «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
Пересадку на любую радиальную ветку метро можно сделать дважды — на севере и на юге Москвы.
Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки:
- на 20 станций 11 других линий метро
- на 3 станции МЦК («Нижегородскую», «Шепелиху» и «Хорошевскую»)
- на 8 станций МЦД
- на 13 станций железной дороги
С МЦД-1 можно пересесть на станции «Савеловская», «Тестовская» и «Кунцевская» БКЛ, а с МЦД-2 можно пересесть на «Шереметьевскую», «Ржевскую», «Текстильщики» и «Печатники» БКЛ.
Всего к 2025 году в столице появится 18 новых станций метро.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней.