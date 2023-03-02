В России ужесточат контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах

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В соответствии с документом в Жилищный кодекс будут внесены поправки.

Государство усиливает контроль за газовым оборудованием в многоэтажках. Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому все техническое обслуживание и ремонт в квартирах, и в парадных домов должна проводить одна специализированная организация.

С ней жилищный кооператив или ТСЖ будут обязаны заключить договор. Такие изменения призваны повысить качество работ и снизить риск аварий и взрывов газа. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.