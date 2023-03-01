Живую собаку достали из-под завалов в Турции спустя 22 дня после землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Muhammed Ibrahim Ali; 5-tv.ru

Животное чудом не задавило обломками. Ему оказали всю необходимую помощь.

Из Турции сегодня пришли новые кадры последствий серии разрушительных землетрясений. В одном из городов не устоял минарет старинной мечети, рухнув прямо на жилой дом и разрубив его пополам.

Турецкие СМИ передают, что под обломками погиб семилетний мальчик. Всего, по последним данным, жертвами стали больше 45 тысяч человек.

Между тем, есть и хорошие новости. Так, например, по данным, телеканала TRT, в одном из районов из-под завалов достали живую собаку. Животное провело в заточении 22 дня.