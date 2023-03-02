Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

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Пока что вступление в НАТО соседней с Россией страны не одобрили все члены альянса.

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО. Из двухсот депутатов 184 проголосовали «за», семь — «против» и один воздержался.

Процесс присоединения к Североатлантическому альянсу Хельсинки запустил еще в мае прошлого года, якобы, опасаясь угрозы со стороны России. У России с Финляндией граница протяженностью 1300 километров, соседи уже начали возводить пробный заградительный барьер длиной три километра.

По правилам НАТО, заявку Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц, Турция и Венгрия пока этого не сделали.

Турки готовы дать зеленый свет финнам, а вот для Швеции — пока нет, Анкара обвиняет Стокгольм в укрывательстве курдских боевиков. Финляндия ранее заявила, что готова вступить в НАТО, не дожидаясь соседей-шведов.