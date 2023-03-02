В Москве запустили Большую кольцевую линию метро: самое главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В Москве полностью открыли движение по Большой кольцевой линии метро.

Новость, которая касается миллионов москвичей и гостей столицы, — открылась Большая кольцевая линия метро — самая длинная в мире — 70 километров. Она позволит пассажирам экономить в пути до 45 минут. Это была, действительно, стройка века. Большое кольцо создавали около 10 лет, оно соединило десятки станций. Проходка тоннелей потребовала почти ювелирной точности с учетом подземных рек и плотной застройки на поверхности. Надо было укреплять фундаменты зданий, делать шумозащиту и виброзащиту.

Старт движению поездов дал лично Владимир Путин. Президент оставил автограф на обновленной карте московского метро. А мэр Москвы Сергей Собянин объявил о бесплатном входе на станциях БКЛ в течение 5 дней. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко изучил новую схему проезда.

«Дорогие друзья, добрый день, главный строитель занял свое место», — поприветствовал собравшихся Владимир Путин.

Мэр российской столицы просто засмотрелся на убранство новых «Сокольников» — станции, похожей на музей. В 1935 году отсюда отправился первый состав московской подземки. Спустя почти 90 лет здесь снова звучит команда на запуск.

«По традиции я прошу вашего разрешения на пуск большого кольца метро», — сказал Собянин президенту.

«Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю. С Богом», — сказал Путин.

«Поехали, ребята», — сказал Собянин.

Так буднично началось движение по самому масштабному метрокольцу в мире: 31 станция, 70 километров. БКЛ в три с половиной раза длиннее исторической кольцевой. Еще один мировой рекорд: 47 пересадочных узлов. Новая бирюзовая линия связана не только с другими ветками, но и с железнодорожной сетью столицы.

«Планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города существовали еще очень давно, в советский период. И сегодня этот масштабный проект, очень нужный для города, именно сегодня очень нужный для города, реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным», — сказал Владимир Путин.

Это не только самый масштабный проект мирового метростроя. Московское метро с самого своего рождения — образец архитектурного искусства и живое воплощение исторической памяти. Поэтому своды «Кленового бульвара» напоминают купола теремов расположенного неподалеку Коломенского. «Нагатинский затон» — символичный памятник фауне Москва-реки. «Печатники» –брутальная строгость книжного шкафа. «Текстильщики» сохраняют геометрию ткацкого станка. А «Сокольники» — новая жемчужина в коллекции московского авангарда, как напоминание, Большая кольцевая — произведение искусства, созданное с любовью к столице.

Они так спешили подарить городу новую ветку, что поставили несколько рекордов. Например, однажды здесь одновременно работали сразу 23 гигантских проходческих щита. Больше прочих постаралась «Лилия».

«Щиты называются женскими именами, так это пошло издавна. И мы являемся первыми операторами десятиметрового тоннеля проходческого щита с именем Лилия», — сказал гендиректор компании-подрядчика по строительству метро в Москве «Мипстрой 1» Константин Маслаков.

«Сама родилась на Волге, поэтому эта тематика прям мне очень близка, очень по душе», — признается начальник станции «Нагатинский затон» Анастасия Оразмедова.

На станции «Нагатинский затон» работу «Лилии» принимает Анастасия. Она успела поработать начальником станции на других ветках, но здесь все по-другому.

«Техника, все новое оборудование, конечно, очень здорово», — говорит Анастасия.

Метро не сразу строилось. БКЛ возводили 11 лет. Первый участок от «Делового центра» до «Савеловской» был открыт еще в 2018 году. Потом появились четыре остановки на северо-востоке, их на время отдали Некрасовской ветке. В декабре 2021 года сразу 10 станций появились на западе и юге. Сегодня кольцо полностью замкнулось.

«Правду говорят, что несколько дней не спали уже?» — спросил корреспондент.

«Да, потому что подготовка к пуску, в общем-то проходит, в том числе для главного инженера именно таким образом», — признается главный инженер АО «Мосинжпроект» Александр Мягков.

Шутка ли, поверить 25 тысяч километров кабелей. Инженерные сети БКЛ как половина экватора.

«На каждой станции порядка 55 инженерных систем, которые отвечают как за безопасность движения поездов, так и за комфорт», — говорит главный инженер АО «Мосинжпроект» Александр Мягков.

В том, что иначе и не будет, Владимир Путин не сомневается настолько, что обещает покатать по «бирюзовой» своих высоких гостей.

«БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае. Вот будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать», — сказал Путин.

Пока же отвечает собственным подарком. 2 октября — день, когда было решено, что в Москве появится подземка — теперь День метростроевца России. Те, кто по праву будет его отмечать, встретили новость скромно.

«Отец работал более 40 лет на метрострое, я сам с детства всегда окунался в это все, поэтому метрострой и то, что делают метростроители, это нужно», — сказал Алексей Исайкин, ведущий инженер производственного отдела АО «Мосметрострой».

Ведь с сегодняшнего дня еще сотни тысяч москвичей могут сказать: «Я живу рядом с метро», а посмотреть на мировой шедевр инженерной и архитектурной мысли может каждый и абсолютно бесплатно. До конца недели вход на станции БКЛ бесплатный.