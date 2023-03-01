«Очень сложная травма»: Андрей Разин получил инвалидность

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Знаменитый продюсер сейчас проживает в Майами, где залечивает свои раны.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин признался в том, что уехал в США из России не из-за политической позиции, а из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в одном из выпусков своего YouTube-шоу.

Оказалось, что у него серьезные проблемы со здоровьем: травма ноги, которую пришлось оперировать за границей.

«Я уехал в 2021 году — проходил обследование. У меня очень тяжелая травма ноги, все об этом знают. Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды», — заявил Разин.

По его словам, ему потребовалась сложнейшая операция, которую не могли на тот момент провести ни в России, ни в Германии. Пришлось воспользоваться услугами американских врачей.

Артист также признался, что операция прошла успешно в феврале 2022 года и с тех пор он проживает в Майами, где залечивает раны.

«У меня была сложная реабилитация, до сих пор расхаживаю ногу, теряю в весе и слежу за здоровьем. Как я был гражданином России, так и остаюсь им», — заключил Разин.

Также он добавил, что несмотря на инвалидность, продолжает выступать по всему миру. Например, сейчас он готовится к концертному туру в честь своего 60-летия.

К слову, в прошлом году из жизни ушел бывший коллега Разина по группе «Ласковый май» Юрий Шатунов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Разин сделал неоднозначное заявление на фоне смерти Шатунова.