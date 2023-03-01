Онколог назвал самые эффективные способы предупредить рак кишечника

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Недуг занимает второе место по летальности среди онкологических заболеваний.

Рак кишечника — одно из самых опасных и распространенных заболеваний. Среди онкобольных им страдает каждый третий пациент и шансы на спасение часто совсем ничтожны. Дело в том, что недуг умеет хорошо маскироваться, потому и выявляется в запущенном состоянии. Но есть действенные способы предотвратить болезнь — о них рассказал хирург-онколог, колопроктолог Российского научного центра хирургии им. акад. Б. В. Петровского» (ЦКБ РАН) Аркадий Беджанян.

Никто не застрахован

В интервью aif.ru он отметил, что под раком кишечника обычно подразумевается онкозаболевание прямой кишки — патология тонкой встречается в два раза реже. От неутешительного диагноза не застрахованы ни молодые, ни пожилые, но последние в группе серьезного риска — на них приходится около 94% случаев.

У людей до 30 лет болезнь часто выявляется из-за наследственности — с этим, к примеру, уже сталкивались родители, бабушки, дедушки, другая родня. Как правило, нехорошее «богатство» получают треть молодых пациентов, а у 5% больных рак развивается на фоне наследственных синдромов — Линча, Пейтц-Егерса, полипоза. Этим двум категориям стоит с особой осторожностью относиться к здоровью.

Предупрежден — значит вооружен

Лучший способ защитить себя от недуга — профилактика, отмечает врач. Сюда входит в первую очередь правильное питание. Важные правила — не злоупотреблять красным и обработанным мясом. И не стоит рассчитывать на чудесный эффект от фруктов, овощей, клетчатки. Даже если они присутствуют в рационе, против канцерогенов эти продукты бессильны. Их главный плюс — в нормализации работы кишечника.

Во-вторых, алкоголь и курение — ненужные спутники жизни. По молодости организм еще более-менее мирится с вредными привычками, но со временем ему все труднее с ними уживаться. Кто не начинал, тому и не стоит, а кому-то время брать себя в руки.

В-третьих — нужно помнить, что кишечник, он такой — за движение, спорт, свежий воздух и подтянутое тело. Без активностей орган перестает нормально работать и как результат — ожирение и гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности) и где-то там на горизонте машет «рукой» рак. Пусть это будет страшный сон, чем реальные обстоятельства.

Вместе с этим организм скажет спасибо, если вовремя проводить диагностику. На первом этапе она включает анализы и эндоскопический метод исследования — колоноскопию.

«Анализ кала на скрытую кровь позволяет заподозрить колоректальный рак, а колоноскопия дает возможность выявить новообразования на стадии полипов, аденом (доброкачественных опухолей), удалить их и профилактировать развитие рака кишечника», — пояснил онколог.

Пристальное внимание здоровью врач советует уделять с 40 лет, а при плохой наследственности — с 30. Пациентам с синдромом Линча — вообще смолоду: проходить скрининги раз в два года, а после сорока лет — ежегодно.

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