Школьник пытался свести счеты с жизнью из-за изнасилования другом бабушки

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Надругательство мальчик пережил еще семь лет назад и все эти годы не решался рассказать о трагедии даже близким людям.

В Москве чуть не оборвалась жизнь 15-летнего школьника, который пытался свести с ней счеты. А причиной оказалась глубокая душевная травма после страшного надругательства над ним. Много лет назад его совершил человек, близкий к семье. Все это время подросток хранил тайну при себе.

Как стало известно 5-tv.ru, мальчику тогда было всего восемь лет. В этом возрасте дети еще не расстаются с любимыми игрушками и все еще верят в супергероев, добрых волшебников и неизбежный счастливый конец. Но нашелся человек, который в корне перевернул представления младшеклассника о мире и людях. И что вдвойне больно — им оказался знакомый бабушки ребенка. При неизвестных обстоятельствах мужчина воспользовался доверчивостью школьника и изнасиловал его.

Об этом несчастный рассказал только спустя семь лет — и не близким людям, а психиатру. Правду подросток раскрыл после попытки расправиться с собственной жизнью.

К счастью, столичным медикам удалось едва ли не вытащить юношу с того света. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, а вот душа, видима, нуждается в длительном и серьезном лечении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве.