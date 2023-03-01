В МГУ открылась мультимедийная выставка, посвященная героям университета

Фото, видео: пресс-служба МГУ; 5-tv.ru

Первая часть цифровой экспозиции повествует о преподавателях и выпускниках вуза, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Мультимедийная выставка «Эхо героев» о выдающихся сотрудниках Московского государственного университета имени Ломоносова открылась в стенах МГУ.

В проекте использован искусственный интеллект для создания атмосферы погружения в виртуальную память МГУ, хранящую имена всех героев. Внутри специального куба гостей приветствует виртуальный Михаил Ломоносов, а затем пространство зала словно оживает, на стены проецируются видеоистории. Голос рассказчика и аудиоэффекты сопровождают визуальный ряд.

Первая часть цифровой экспозиции, расположенная в Ломоносовском корпусе МГУ, повествует о защитниках Отечества — преподавателях и выпускниках университета — участниках Великой Отечественной войны.

В их числе штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза Евгения Руднева; татарский поэт, герой-антифашист; корреспондент армейской газеты «Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта, старший политрук Муса Джалиль; телеграфистка, тянувшая провода связи между советскими боевыми частями от Сталинграда до самого Берлина, Варвара Базарная; автоматчик 300-го стрелкового полка Эстонского корпуса Олег Лейст.

Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, на открытии выставки заявил, что она «очень важна для нашей страны, для нашей молодежи».

«Очень хорошо, что мы будем сохранять память о наших героях такими современными способами. И надо объявить на факультетах, чтобы как можно больше ребят это посмотрели», — подчеркнул глава вуза.

Садовничий признался, что сам помнит Великую Отечественную войну и хорошо знает, что такое бомбежки и обстрелы.

«И поэтому те люди, которые и учились, и спасали нашу страну, — герои», — заявил ректор.

Значимость выставки отметил декан факультета фундаментальной медицины МГУ, академик РАН Всеволод Ткачук. Он сказал, что на факультете чтут память о тех, кто воевал за Родину, и назвал важным и замечательным то, что в университет вернулась практика воспитательной работы со студентами.

«Современная жизнь и движение в наше будущее, с моей точки зрения, невозможны без осознания своих корней, своей истории. И на сегодняшний день сохранение нашей истории и нашего наследия приобретает фундаментальный характер», — отметила в свою очередь кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ по науке Мария Воронцова.

По ее словам, задача авторов проекта была в том, чтобы «оживить» данные из книг и архивных документов, а современные технологии предлагают новые формы, в которой информация была бы привлекательна для молодежи.

«В перспективе мы надеемся, если проект будет иметь успех, организовать более масштабную выставку. Хотелось бы расширить контент, показывая судьбы людей, которые оставили след в жизни не только Московского университета, но и нашей страны», — сказала Воронцова.

Вторая часть выставки будет посвящена Международному женскому дню 8 марта.