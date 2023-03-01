В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях ВСУ в ходе спецоперации за прошедшие сутки

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Volker Hohlfeld; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские террористы массово сдаются в плен. Те, кто продолжает воевать за киевский режим, терпят полный крах.

В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях за прошедшие сутки по всем направлениям. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

«На краснолиманском направлении за сутки было уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы „Мста-Б“ и Д-30», — заявил Конашенков.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация».

В районе населенного пункта Щурово Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия России уничтожила оперативный центр спецопераций ВСУ в районе Хмельницкого.