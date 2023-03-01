Неизвестный объект замечен в небе над Киевской областью

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Граждан призвали оставаться в укрытиях.

В небе над Киевской областью заметили неизвестный объект. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

«В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Неизвестные объекты в небе над украинской столицей наблюдают не впервые. Так, 14 февраля представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские военные зафиксировали пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров. По его словам, это были шары с угловыми отражателями в небе над Днепропетровской областью, которые двигались с небольшой скоростью.

До этого о таинственных воздушных шарах сообщали американские военные. В первой половине февраля они сбили четыре подобных воздушных объекта. В их числе китайский аэростат, который пересек границу США и был перехвачен над Атлантикой. В Вашингтоне сочли шар из Китая инструментом шпионажа, хотя Пекин утверждал, что это всего лишь метеорологический зонд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таинственные НЛО начали атаковать Европу и США.