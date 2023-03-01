МИД Белоруссии: утверждена концепция информационной безопасности Союзного государства

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Документ подписали еще 22 февраля. Он будет полезен для целого ряда государств.

В высшем государственном совете Союзного государства утвердили концепцию информационной безопасности стран-участниц. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента», — сказано в заявлении.

Дипломаты добавили, что документ направлен на защиту национальных интересов стран-участниц Договора о создании Союзного государства. Кроме того, он поможет бороться с негативным воздействием на информационные ресурсы РФ и повысить безопасность информационной инфраструктуры. Прежде всего это касается критически важных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, войдет ли Белоруссия в состав России.