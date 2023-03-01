Советник Зеленского Подоляк отрицает причастность Киева к атакам по России

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Российская сторона продолжает фиксировать появление беспилотников в регионах страны. Однако киевский режим не хочет брать на себя ответственность за инциденты.

Киев не причастен к появлению беспилотных летательных аппаратов на территории РФ, он лишь стремится вернуть под свой контроль оккупированные территории. Об этом заявил советник главы Незалежной Михаил Подоляк.

«Украина не наносит ударов по территории Российской Федерации», — написал он в своем

Подоляк отметил, что киевский режим «ведет оборонительную войну», чтобы «деоккупировать» территории Украины.

Тем не менее, российская сторона продолжает фиксировать появление беспилотников в регионах страны. 28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Адыгее и на Кубани в ночное время. Инициатива противника была подавлена подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Также в этот день беспилотный летательный аппарат упал в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об отсутствии жертв, разрушений и угроз. Отмечалось, что ситуацией занимаются ФСБ и другие органы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото упавшего в Подмосковье БПЛА.