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В Конгрессе США уже задались вопросом, насколько оправдано вливание миллиардов долларов в украинскую армию. Разбирательства по этому поводу инициировали представители Республиканской партии.

Конгресс США запросил у Министерства обороны отчет об оказании военной помощи Украине. У американских законодателей появляется все больше вопросов: что именно и в каких объемах отправляется Украине. По результатам слушаний в Сенате выводы сделали, мягко говоря, неприятные для самого Киева. Поставки истребителей Ф-16 сочли вообще неразумными. Заявили о том, что ВПК США не в состоянии удовлетворить запрос на технику и боеприпасы.

А еще о том, что из-за коррупции на Украине западное оружие уже распродают по всему миру. Александр Тузиков расскажет подробнее.

США отправили помощь Украине более чем на 100 миллиардов долларов и теперь решили выяснить, насколько эффективно расходуются средства американских налогоплательщиков. Оппоненты Джо Байдена обещали начать проверку того, куда ушли миллиарды, и вот она началась.

В числе самых острых и спорных тем — возможные поставки Киеву «чувствительного оружия» — истребителей F-16. Конгрессмены косвенно признали: воздушно-космические силы России превосходят американские самолеты четвертого поколения.

«Честно говоря, правда заключается в том, что не так просто подготовить истребители F-16 к тому, чтобы они могли участвовать в операции на Украине. Даже если мы сейчас поставим F-16 в приоритет, то на подготовку их для Украины уйдет год или восемь месяцев. Это не очень удачное решение», — заявил представитель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит.

Представитель Пентагона раскрыл на слушаниях еще одну проблему: ВПК стран Запада оказался не готов к таким нагрузкам. Поэтому американскому нужно срочно увеличивать объемы производства, а Пентагону осваивать деньги из бюджета на оборонные заказы.

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонная промышленность оказалась не на том уровне, на каком она должна быть. В приоритете мы должны гарантированно обеспечить наращивание производства оружия, пример Украины показателен: у Киева возникли потребности, а мы не всегда можем их удовлетворить», — отметил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

Союзники по НАТО фактически провалили поставку танков Leopard Киеву. Страны Евросоюза не смогли выполнить обещания, зато доказали, насколько не подготовлены европейские вооруженные силы.

Но вот не продает ли Киев оружие третьим странам? Этот вопрос журналистов тоже был в числе самых неудобных для конгрессменов. Представитель Пентагона признал: такая информация постоянно поступает, военные чиновники обещают ее «изучить». А вот европейцы, похоже, ответ на этот вопрос знают.

«В сентябре я был в Бейруте и услышал от местного профессора факты того, что местные военные формирования перевооружаются как раз оружием, прибывшим из Украины. Такой же вывод можно сделать и из материалов и сообщений, которые приходят из других стран Ближнего Востока и Африки. Давайте же будем, поставляя оружие Украине, более бдительно следить за тем, куда это оружие потом девается. Чтобы не развязывать новые конфликты на других территориях», — сказал депутат палаты представителей Бельгии Малик Бен Ашур.

Проблема коррупции на Украине, из-за которой и происходят утечки оружия третьим странам, тоже была поднята на слушаниях в конгрессе.

«Мы ставили перед украинскими властями вопрос о коррупции, о необходимости серьезно обратить внимание на эту проблему. Я и мои коллеги во время нашего визита в Киев говорили об этом с премьером и министром обороны Украины, и они заверили нас, что занимаются этой проблемой», — подчеркнул генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Некоторые республиканцы в конгрессе уже поднимают вопросы об отмывании денег администрацией Байдена через предоставление военной и гуманитарной поддержки другим странам. А «расползание» американского оружия под предлогом защиты демократии по всему миру, в том числе по проблемным странам Севера Африки и Ближнего Востока, создает угрозы глобального масштаба.