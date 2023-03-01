Где ждать чудовищного мартовского землетрясения и будет ли оно вообще? В РАН оценили риски

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Malkov; 5-tv.ru

После страшной волны подземных толчков в Турции весь мир в ожидании новой беды.

Не стоит бояться предсказания нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса, который недавно предупредил о сильных землетрясениях в начале этого месяца в районе Камчатского края и Курильских островов. Он не занимается научной деятельностью и не является профессионалам, к его материалам возникает ряд вопросов, ответы на которые найти невозможно. Об этом заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая Служба РАН» Данила Чебров в беседе с 5-tv.ru.

По словам Чеброва, ничего нового Хугербитс не сообщил. На Камчатке уже были землетрясения, у региона такая особенность. При этом не существует совершенно точного прогноза подземных вибраций, предугадать их возникновение нереально. К заявлениям «пророка» эксперт призвал относиться спокойно.

«Когда мы попытались проверить выкладки нашего нидерландского коллеги-любителя, оказалось, что научных статей у него нет, он занимается этим делом на уровне любителя, может быть, он проник достаточно глубоко в суть вещей, но проверить это невозможно. Данные, которые он публикует об этом методе, неполные, на вопросы с ходу невозможно получить ответы», — объяснил специалист.

Ранее научная организация Solar System Geometry Survey (SSGEOS), которая исследует влияние движения космических тел на сейсмическую активность планеты опубликовала видео, где Хугербитс сообщил о мощных подземных толчках в начале марта. По его мнению, это может произойти на Камчатке и Курильских островах. К словам сейсмолога отнеслись с опаской, потому что ранее он предугадал мощные землетрясения в Турции.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из турецкого Хатая после чудовищного природного катаклизма.