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Конечный результат зависит от выбранной формы и размера. Какой размер женщины делают чаще всего?

Чаще всего пациентки, которые приходят на маммопластику (увеличение груди — Прим. ред.) выбирают импланты естественной формы. Об этом рассказал пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев.

Женщины предпочитают грудь от второго до третьего размера. В редких случаях — от третьего до пятого. Выбор во многом зависит от первоначальных данных пациентки.

«К примеру, если у девушки узкая грудная клетка, то ей не удастся установить большие импланты и, соответственно, сделать слишком большой размер груди. И опять же, если у пациентки слишком широкая грудная клетка, то узкие, маленькие импланты тоже не подойдут, так как эффект увеличения будет совсем небольшой», — цитирует Газета.ру хирурга.

Выбрать импланты самостоятельно пациенты не могут, им обязательно нужна консультация. Хирург сам оценивает антропометрические данные и выбирает наиболее подходящие импланты. Как отметил Нальгиев, конечный результат зависит не от размера, а от красивой и подтянутой формы груди.

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