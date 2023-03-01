Врач Антонов: спорт может быть опасен для людей с лишним весом

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

Часто мы не думаем о том, к чему могут привести наш организм, на первый взгляд, полезные действия.

Спорт может быть опасен для людей с лишним весом. Об этом изданию Газета.ру рассказал старший инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов. По словам эксперта, физические нагрузки всегда являются стрессом для организма, а для людей с высокой массой тела он усиливается.

«Сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем», — предупредил Антонов.

Еще одной опасностью являются травмы суставов. Итого бег трусцой значительно нагружает их, а избыточный вес — давит. В такой ситуации лучше заняться водной аэробикой или плаванием. Антонов подчеркнул, что в жаркую погоду занятия следует отложить и надевать во время них легкую одежду.

«Полные люди чаще сталкиваются с обезвоживанием, особенно в жаркую погоду. Чтобы предотвратить это, нужно пить много воды до, во время и после тренировки», — заключил эксперт.

К слову, питание до и после тренировки тоже имеет значение. Ранее 5-tv.ru публиковал популярные мифы о спорте.