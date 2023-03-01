Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

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Президент США популярен не только на мировой арене, но и среди медицинских работников.

Американский президент Джо Байден вновь шокировал мир несуразной выходкой. Только вчера толерантные американцы опешили от шутки про негров на мероприятии, посвященном Месяцу афроамериканской истории, как появился новый повод для «потехи». На этот раз 80-летний глава Штатов вспомнил байку про медсестру, которая делала с ним то, чему «не учат в школе докторов».

«У меня была медсестра по имени Перл Нельсон. Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер. Она шептала, наклонялась и дышала на меня, чтобы убедиться, что есть человеческая связь», — заявил удивленный Байден под смешки публики.

Стоит отметить, что странная история про медицинскую работницу никак не относилась к теме обсуждений на повестке. Как сообщает издание The Gateway Pundit, президент прибыл в штат Вирджиния, чтобы обсудить действия своей администрации по защите доступа американцев к медицинскому обслуживанию. Причем тут горячая присказка про медсестру — граждане Америки так и не поняли.

Впрочем, американцы уже давно не понимают своего предводителя. Лидер так часто попадал в неловкие ситуации, что его народ смирился с «изюминкой» главы государства. Для Байдена в порядке вещей падать на ровном месте, заново учиться разговаривать, а потом общаться с индейками. Хотя, сегодняшняя история не считается нонсенсом. Накануне американский президент совсем сломался, как рассказывал 5-tv.ru — лидер Штатов не справился с телесуфлером.