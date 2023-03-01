Потерянный принц Джон: почему наследника британского престола скрывали от людей

Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Что случилось с принцем-изгнанником и почему он умер так рано?

Королевской семье Великобритании нужно соответствовать статусу и всегда быть идеальными. А то, что не идеально, прятать от чужих глаз. Так и произошло сто лет назад, когда один из детей короля Георга V и Марии Текской чуть не стал причиной крупного скандала, в котором могли оказаться все Виндзоры.

Не такой как все

Принц Джон был младшим и любимым ребенком в семье. Однако все изменилось, когда непослушный Джонни стал слишком выделяться на фоне своих братьев и сестры, которые вели себя безупречно. Ребенок часто разговаривал сам с собой, выдумывал какие-то сказочные миры и погружался в них при первой возможности, целовал руку мамы на публике, несмотря на запреты. А в четыре года у него начались приступы эпилепсии и другие признаки, которые в современном мире назвали бы признаками аутизма.

Любимая няня и жизнь на ферме

Шестилетнего Джона не взяли на коронацию его отца, и газеты стали писать, что королевская семья боится скандала и позора. На самом деле они беспокоились за его здоровье. Родители любили Джона больше, чем остальных детей, жалели и относились с милосердием и особым вниманием.

Во дворце появилась няня Шарлотта, которую позже по-домашнему прозвали Лаллой. Она заботилась о детях и больше всего любила маленького Джона, старалась сделать его детство нормальными и полноценным. В школу мальчика решили не отправлять, потому что приступы случались все чаще и в самые неподходящие моменты. За всю жизнь Джон научился только читать и писать.

Когда ему исполнилось одиннадцать лет, родители поняли, что с годами сын не вылечится, и решили отправить его на ферму подальше от людских глаз.

«Его Высочеству стало хуже, а будет еще хуже, он проживет недолго и будет страшно мучиться — готовьтесь к этому», — твердили врачи.

Тайным убежищем принца стал Вуд-Ферм в Сандрингеме. Для Джона разбили там специальный сад, в котором он выращивал цветы и отправлял их родителям вместе с письмами. Он очень тосковал по родным, и никакие сады и слуги не могли заменить ему любимой семьи.

Последнее Рождество с семьей

Джон встретился с семьей на Рождество в 1918 году. Это была его последняя встреча с родными. На следующий день его отослали обратно в Вуд-Ферм, а уже в январе у мальчика случился самый тяжелый приступ за все годы. После него Джон уснул и не проснулся…

Всю семью удивила смерть 13-летнего принца, но никто не скрывал, что рад именно такой кончине мальчика. Он умер во сне, без мучений, и наконец его беспокойная душа почувствовала облегчение.

«Я не могу выразить, как мы благодарны Богу за то, что он забрал его столь мирным путем <…> в более справедливый мир для бедного маленького ребенка», — написала королева Мария в своем дневнике.

И газеты, и королевская семья вскоре забыли о принце. Родные стали жить дальше. И только в доме няни Лаллы до самой ее смерти стояла большая фотография Джона.

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