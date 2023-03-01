Перенесший операцию доктор Рошаль раскрыл подробности своего самочувствия

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Информация о госпитализации знаменитого врача напугала фанатов.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление», — заверил он.

О госпитализации одного из главных детских врачей страны стало известно 26 февраля. Леониду Рошалю предстояла плановая операция по замене сустава и, по последним данным, она прошла успешно. Сейчас пациент находится в больнице.

К слову, Леониду Рошалю уже совсем скоро исполнится 90 лет — юбилей он отметит 27 апреля. За свою долгую профессиональную жизнь врач отметился заслугами не только перед своей страной — врачебный долг он выполнял и в Румынии, и в Ираке, и в Чечне. Своими руками спасал детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. Опыт работы в экстремальных ситуациях позволил обучать аналогичным знаниям других специалистов, для этого врач разработал специальную программу. Кроме того, Леонид Рошаль с 1992 года возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф, также при его участии в России создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии журналиста Николая Сванидзе, за жизнь которого почти месяц борются врачи.