МИД России обеспокоен готовящимися провокациями Киева с использованием химикатов

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о доставке в порт Одессы из США радиоактивного вещества «Калифорний-252», которое может быть использовано для создания «грязной бомбы».

Российский МИД обеспокоен информацией о готовящейся провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов. Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она обратила внимание на циркулирующую в украинских СМИ и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области из Европы радиоактивных материалов с англоязычной маркировкой.

По данным МИД РФ, в порт Одессы на одном из сухогрузов было доставлено радиоактивное вещество «Калифорний-252», активно применяемое при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС. Поставщиком вещества является американская компания Frontier Technology Corp. Украинские блогеры опасаются, что речь может идти о компонентах для снаряжения боеприпасов и изготовления «грязной бомбы», отметила Захарова.

Она напомнила, что Минобороны РФ также сообщало о готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить российскую армию в радиоактивном заражении местности.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в „зерновой сделке“. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что украинские власти никак не комментируют информацию о радиоактивных химикатах в СМИ и соцсетях, и предупредила, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей.

Также представитель МИД РФ призвала международные организации обратить внимание на информацию о поступающих на Украину радиоактивных веществах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства поставки на территорию Украины токсичных химикатов, о которых ранее заявило Минобороны РФ.