Делим на всех: помогает или мешает жильцам новый расчет коммунальных услуг Сегодня, 10:41 35 35 Корреспондент «Известий» выяснил, какие проблемы возникают у россиян с платежами за общедомовые нужды

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

В РФ вводят аналоговый метод расчета — то есть по расходу такого же дома в том же климатическом поясе, но уже опираясь на данные его общедомового прибора учета.