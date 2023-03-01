МИД России назвал главного выгодоприобретателя в кризисе на Украине
Замглавы МИД Галузин: США являются главными выгодоприобретателями в украинском кризисе
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Украинские ресурсы — лакомый кусок для многих «друзей» Киева на Западе.
Главными выгодоприобретателями в украинском кризисе являются США. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью изданию Lenta.ru.
По словам дипломата, американский бизнес и военно-промышленный комплекс воодушевлены действиями администрации США по накачке Украины оружием и перспективами обогащения за счет падающей экономики Европы.
«Одновременно США рассчитывают на доступ к украинским полезным ископаемым — железной руде, марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию», — добавил Галузин.
Недавно экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью проболтался об истинных мотивах поддержки Западом киевского режима. По его словам, Берлин, Париж, Лондон и, конечно, Вашингтон помогают Киеву не просто так, а в расчете на выгодные контракты на восстановление энергетической инфраструктуры и льготный доступ к сырьевым запасам.
Кроме того, украинцы дорого заплатят за ресурсы и технологии, фактически инвесторы «поделят шкуру украинского медведя»
Как ранее сообщал 5-tv.ru, издание Newsweek написало, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим ради украинских запасов титана — жизненно важной составляющей национальной и экономической безопасности США.