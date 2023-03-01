Стесняться нечего: Зепюр Брутян впервые показала беременный живот вблизи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В семье известного актера Павла Прилучного пополнение ожидается, предположительно, уже в конце этой весны.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян продемонстрировала беременный живот вблизи. До этого актриса впервые показывала свое интересное положение 18 февраля, в день своего рождения. Официальных заявлений пара так и не делала, но аудитория поняла все и без слов.

«Последние дни выдались особенно насыщенными. Хотелось взять выходные и больше побыть с семьей», — написала Брутян.

Жена Прилучного впервые показала беременный живот вблизи. Instagram* / zepyur_brutyan

На кадрах девушка снимает себя в зеркало в облегающем белом боди и расстегнутых бежевых брюках. По предположениям поклонников, Зепюр находится на седьмом месяце беременности. а значит, ребенок должен родиться уже в конце весны.

Для Павла Прилучного это будет третий ребенок. В прошлом браке с Агатой Муцениеце у него появились сын Тимофей и дочь Мия, с которыми, кстати, новая жена Прилучного в прекрасных отношениях. А вот для Зепюр это будет первый ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брутян отметила 27-летие с Прилучным и похвасталась подарком за 600 тысяч рублей.

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