Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

«Тайну» западной дипломатии пранкерам Вовану и Лексусу выдал бывший глава британского МИД Уильям Хейг.

Основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются в США. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые связались с ним от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Говоря о поставках киевскому режиму оружия, Хейг заявил, что поддерживает отправку на Украину ракет большей дальности и истребителей. Такой же позиции, по его словам, придерживается премьер-министр Великобритании Риши Сунак и нынешние главы МИД и минобороны, однако последнее слово остается за Вашингтоном.

«Великобритания не изменит свою политику без США, не согласовав все с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — сказал Хейг.

Он отметил, что именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон в декабре прошлого года.

Хейг подчеркнул, что Запад, по его мнению, должен «изменить подход» к поставкам оружия Киеву и начать передавать ему наступательные виды вооружений.

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