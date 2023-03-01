«Разобраться в ситуации кризиса»: зачем Лукашенко отправился в Китай

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У поездки Лукашенко в Пекин две основные цели.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Китай. Естественно, общественность заинтересовал вопрос: с чем связан такая неожиданная поездка. В этом попытался разобраться директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в статье для издания Global Times.

Политолог сразу отметил, что визит Лукашенко в КНР совпал с попытками Китая содействовать политическому урегулированию украинского кризиса путем публикации документа с планом по мирному урегулированию, а также активной компанией США, которые обвиняют Китай в поставках оружия России.

В статье отмечается, что ключевой темой визита белорусского лидера в Китай станут торговые отношения и работа в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Более того, Белоруссия надеется, что Китай продолжит наращивать инвестиции, а также обеспечит устойчивое развитие предыдущих инвестиционных проектов.

Но, очевидно, не только экономика и торговля станет основной темой диалога Лукашенко с властями КНР. По предположению экспертов, во время своего визита Лукашенко, вероятно, обменяется с китайской стороной мнениями о ситуации в Украине.

«Для Китая будет очень конструктивно разобраться в ситуации кризиса в целом и сыграть более активную роль в содействии политическому урегулированию», — отмечает политолог Хунцзянь.

Это важно не только для Китая, но и для Белоруссии, которая хочет снизить риски для безопасности страны, на границах которой регулярно совершаются провокации.

Также китайский политолог напомнил, что в скором времени ожидается визит в Пекин французского лидера Эммануэля Макрона, а это может свидетельствовать о том, что власти КНР ищут единомышленников для содействия дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что стоит за мирной инициативой Китая по Украине.