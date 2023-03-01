Фильмы и сериалы Disney станут недоступны пользователям онлайн-кинотеатров РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

Представители одного из сервисов заявили, что их контракты с компанией истекают уже в марте.

Фильмы и сериалы американской студии Disney станут недоступными для пользователей российских онлайн-кинотеатров. По данным пресс-службы Okko, срок действия соответствующих договоров компании с отечественными сервисами истекает уже в марте. Это значит, что посмотреть серии франшиз по комиксам Marvel, «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря», фильм «Один дома» и мультфильм «Холодное сердце» и прочие известные проекты исчезнут из библиотек «Кинопоиска», «Иви» и Okko.

«Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Незадолго до этого сервис «Иви» сообщил, что скоро несколько картин будут исключены из каталога Disney. Как отметили в компании, «вечная классика» американской киностудии останется доступной для россиян только до 28 февраля. «Кинопоиск» тоже предупредил пользователей, что если они хотят посмотреть ленты «Титаник», Один дома» или «Люди икс», а также мультики «Моана», «Король лев» и «Ледниковый период», «ВАЛЛ·И», «Вверх», «История игрушек» и еще ряд картин, лучше поспешить до конца зимы.

Как подчеркнули представители Okko, без интересного контента россияне не останутся. Даже если контракт с Disney не будет продлен, картотека сайта продолжит пополняться новыми работами — это и развлекательные, и образовательные проекты отечественного и зарубежного производства. Всего в базе сервиса доступно более 100 тысяч лент разнообразного содержания, которыми можно скрасить вечер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк, которая давно не появляется на публике, вскоре опять окажется на экране в новом сериале.