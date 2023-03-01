Карл III выселяет принца Гарри и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор в Виндзоре

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Король оставил младшего сына и его супругу без дома в Великобритании.

Король Великобритании Карл III принял решение выселить сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл из их пустующего коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Как сообщает Disclose.tv, причиной могли стать мемуары наследника «Запасной», книга наделала немало шума, так как в ней упомянуты не самые приятные подробности из жизни монаршего семейства. Вместо герцога и герцогини Сассекских в доме с пятью спальнями поселится принц Эндрю, младший бат Карла III.

В коттедж Фрогмор Гарри и Меган въехали в ожидании своего первенца Арчи. Пара тут же затеяла дорогостоящий ремонт, чем вызвали возмущение британских налогоплательщиков, на чьи деньги, по сути, Сассексы и покупали особую органическую краску, антикварную мебель и прочие изыски. Но долго герцоги в своем гнездышке не прожили. В 2020-м они отказались жить по правилам королевской семьи и уехали в США.

С тех пор супруги доставили немало хлопот королевской родне, регулярно озвучивая новые скандальные подробности жизни в Великобритании. А в начале 2023-го в свет вышла еще и книга Гарри, в которой он смаковал семейные ссоры, обиды на отца, первый сексуальный опыт, драку с братом Уильямом и многое другое. Бунтаря, несмотря ни на что, пригласили на коронацию папы, но он ерепенится — требует, чтобы сначала родственники перед ним извинились за его тяжелую судьбу.

Еще в 2020-м Гарри и Меган потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять церемониальные обязанности и лишились титулов. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре и произвела на свет второго ребенка, девочку, которую назвали Лилибет в честь ныне покойной королевы Елизаветы II — таким было ее детское прозвище. В Великобритании у Сассексов теперь нет своей «жилплощади».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые королевские титулы.