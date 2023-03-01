Глава ФБР озвучил основную версию причины возникновения коронавируса

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Глава американской службы разведки продолжил линию обвинений Китая в том, что страна «выпустила» зловещий вирус.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что именно инцидент в лаборатории Китая стал причиной глобального распространения COVID-19. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил лично директор ФРБ Кристофер Рэй.

«ФБР уже довольно давно пришло к выводу, что источником пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», ― подчеркнул Рэй.

США считают, что именно Китай стал виновником распространения заболевания по всему миру, а в настоящий момент власти страны препятствуют честному и открытому расследованию.

Стоит добавить, что глава ФБР в лучших традициях Штатов никаких доказательств своих слов не привел.

И это далеко не первый случай, когда США пытаются обвинить Китай в возникновении коронавируса. Ранее подобная информация подавалась через прессу. Китай в свою очередь назвал такую теорию клеветой и заговором. А Всемирная организация здравоохранения после независимого расследования пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной возникновения SARS-CoV-2 стала передача коронавируса между животными, а потом человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли человек «подхватить» сразу три вируса.