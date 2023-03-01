«Ноль, реально ноль»: Даня Милохин остался без заработков за границей

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

По словам блогера, он никогда не откладывал деньги, а все заработанное тут же тратил. Теперь его содержат друзья.

Популярный российский тиктокер Даня Милохин пожаловался на бедственное финансовое положение. Он заявил, что после отъезда из страны вообще ничего не зарабатывает, в работе нет даже рекламных проектов, не говоря уже о творческих. Сейчас, по словам блогера, жить приходится за чужой счет, благо есть друзья, готовые взять под крыло.

Несколько месяцев назад Милохин внезапно покинул шоу «Ледниковый период», в котором участвовал в паре с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой. Заявил, что не получает больше радости от проекта, а делать что-то без любви не в его правилах. В конце октября молодой человек уехал в Арабские Эмираты — как отмечал сам, потому что устал и захотел отдохнуть в новой стране. Со временем ему перестали поступать денежные предложения.

«Сейчас нисколько. Сейчас ноль, реально ноль. У меня есть друзья. Я не откладывал никогда и ничего. Я всегда тратил… У меня нет рекламы вообще», — сказал Милохин в подкаст-шоу на YouTube-канале Bugatti Music, отвечая на вопрос, сколько он сейчас зарабатывает.

Переезд негативно отразился и на личной жизни тиктокера. Он привел к расставанию с девушкой. На месте Милохин не сидит, потому часто не успевает провести время с избранницей, однако взять ее с собой не может. Постепенно расстояние свело на нет романтические отношения.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец Дани Милохина обратился к властям родной страны и общественности с просьбой не признавать его иностранным агентом. По мнению родителя, юный блогер, которые признался в любви к украинскому языку и обругал нецензурной бранью федеральный канал, попал под дурное влияние, но уже раскаялся в содеянном.