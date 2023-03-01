Ради колорита: почему сельский туризм так притягивает путешествующих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Согласно новым правилам, отели и гостевые дома в селах должны быть оснащены всем необходимым для туристов. Однако для многих путешественников комфорт в сельском туризме — не на первом месте.

В России начали действовать новые требования к объектам размещения для сельского туризма. Отныне отели и гостевые дома, даже в далекой глубинке, должны быть оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. От горячей воды и отопления, до свежего белья и чистых полотенец. Впрочем, многие гостеприимные хозяева наладили уютный быт не дожидаясь приказов сверху. Из горного села в Дагестане — передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Сельский турист сегодня просыпается в номере с панорамными окнами, за которыми живописный пейзаж. Гость выпивает чашечку утреннего кофе сидя на качелях, при этом наслаждается моментом. Если стало скучно — можно покормить домашних кур. Или можно подружиться с телятами, они очень любят хлеб», — сказал журналист

Сельский туризм — это полное погружение путешественника в деревенскую жизнь. Горцы готовы дать гостю свою постель, личное одеяло и поделиться последним куском хлеба. Но не везде так.

«Где-то принимают и там чистые накрахмаленные простыни, есть туалет, горячая вода. Где-то никакой горячей воды нет, никаких накрахмаленных простыней. Просто люди ночуют на полу, в спальных мешках, есть и такой агротуризм», — сказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

С 1 марта в стране действует единый минимальный стандарт условий размещения туристов. Где бы ни остановился человек, у него в номере должны быть окна, стандартная кровать, два полотенца, поллитра воды, душ, туалет, зеркало, фен и другие мелочи.

«Вот два полотенца мы даем и два одеяла, если вдруг холодно будет», — сказала владелица одного из гостевых домов Зайнаб Батыралиева.

Зайнаб вот уже шесть лет принимает туристов в родном горном ауле. В ее номерах — все по новому стандарту. За годы работы научилась угождать клиентам. Только представьте, москвичи едут в горный аул, а здесь, на Кавказе, на родине шашлыков, для них готовят веганскую еду.

«Если есть вегетарианцы — кормим их вегетарианской едой, если веганы, то веганской едой. Голодный человек — это плохой человек, поэтому всех надо накормить, чтобы они видели наши красоты, а не ходили голодные», — рассказала Зайнаб.

В селах отнюдь не везде в номерах кондиционеры, теплые полы и горячий душ.

«Путешественники все чаще выбирают гостевые дома с историей. Этой сакле в ауле Чирката более 100 лет. Тут в номерах старинные кровати, зеркала из начала прошлого века, сундук с одеялами от прабабушки. Здесь можно по-настоящему окунуться в атмосферу жизни горцев», — рассказал Мурад Магомедов.

Семья Смирновых из Москвы решила жить в этом доме. Хотя здесь душ и туалет во дворе, а вместо кровати — тахта.

«Мы хотели смотреться в старое зеркало, мы хотели спать у печки, поэтому здесь осуществлена наша мечта. То, что мы хотели — здесь все есть», — рассказала туристка из Москвы Валерия Смирнова

Они здесь ради этих эмоций и душевного отдыха. Люди едут в села, чтобы поиграть с осликом, попробовать подоить корову, ощутить все прелести жизни в деревне.

В законе о стандарте размещения туристов есть особый пункт — для национальных традиционных жилищ малочисленных народов требования не обязательны. Надо понимать, гости в любом случае не останутся без полотенец, воды и туалета. Люди едут в деревни ради колорита, ради общения с простыми жителями, с ремесленниками. Туристы тут в основном, чтобы приобщиться к аутентичному укладу жизни.