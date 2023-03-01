Свыше 25 человек погибли при столкновении поездов в Греции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lvaro Ballesteros; 5-tv.ru

Также десятки пассажиров получили ранения.

Железнодорожная катастрофа произошла в Греции — пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.

Несколько вагонов сошли с рельсов — их отбросило на расстояние до 100 метров от путей. А после еще и вспыхнул пожар, некоторые пассажиры оказались заблокированы.

По меньшей мере 26 человек погибли и еще 86 получили ранения. Власти не исключают, что это не окончательная цифра.

По данным на 06:37, число погибших в происшествии увеличилось до 29 человек.

Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков.