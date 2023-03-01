Глава Сербии Вучич: Запад признался в причастности к конфликту на Украине

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Дипломатический диалог с Сербией со стороны Запада перешел к неприкрытому шантажу.

Представители «коллективного Запада» признали свое прямое участие в конфликте России и Украины. Об этом в эфире сербских радио и телевидения сообщил глава страны Александр Вучич. Он прямо сказал, что разговоры с представителями других стран Европы стали более требовательными и жесткими, а также усилилось давление на Сербию.

Вучич заявил, что его собеседники открыто признавали свое участие в конфликте на стороне Украины, но добавляли, что не могут огласить это общественности. Также в разговоре с ним представители Запада прибегали к неприкрытому шантажу.

«Говорят, что мы (Белград — ред.) потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», — сообщил президент.

Сербии собеседники главы государства пригрозили самыми различными «методами воздействия»: прекращением инвестиций, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях отказа Сербии ввести санкции против РФ.