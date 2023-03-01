«Вызывает аллергию»: соцопрос раскрыл реальное отношение Польши к украинцам

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Официально Варшава всеми силами поддерживает Киев. Но как обстоят дела на самом деле?

Результаты последних социологических опросов показали реальное отношение поляков в украинцам. Об этом в беседе с URA.RU напомнил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Представитель властей отметил, что огромный процент опрошенных граждан Польши весьма радикально высказался против украинских беженцев на территории страны, а часть — и против продолжения оказания помощи Украине.

«Огромный процент — более 70% поляков выступило против украинцев. Они им не нравятся и даже ненавидят их больше русских. При этом 60-70% поддерживают политику правительства по поддержке Украины. Результаты этих опросов даже были озаглавлены смешно: поляки за Украину без украинцев. Это очень точно отражает ситуацию, что поляки относятся к украинцам как к людям третьего сорта», — заявил Матвейчев.

Он также сообщил, что украинцы в Польше зачастую заняты на самой тяжелой и трудной работе, не исключив, что это напрямую связано с тем, что в Польше относятся к гражданам Украины, как к своим бывшим крепостным.

Матвейчев добавил, что наплыв украинцев «вызывает у поляков аллергию» и острое желание выгнать их из страны вообще.

«Никак к ним не могут привыкнуть и заявляют правительству требования очистить территорию Польши от украинцев. Такие лозунги становятся все больше и больше популярны», — обратил внимание на перемены в настроениях европейцев депутат.

Ранее политолог Сергей Марков в диалоге с 5-tv.ru рассказал, как на самом деле на Западной Украине относятся к полякам.