Gorillaz раскрыли тайну создания хита Clint Eastwood

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/GDP Photos/ MediaPunch

Оказалось, что мелодия самого известного хита музыкальной группы вовсе не уникальна.

Один из основателей известной музыкальной группы Gorillaz Деймон Албарн раскрыл тайну создания одной из самых популярных песен Clint Eastwood спустя 22 года после ее выпуска. Об этом музыкант рассказал в интервью музыкальному продюсеру и телеведущему Зейну Лоу.

Как оказалось, мелодию песни, которая играла практически в каждом доме по всему миру, группа не сочинила, а использовала уже готовый пресет (музыкальный шаблон, стандартный набор звуков инструмента. — Прим. ред.) на японском синтезаторе Omnicord, выпущенном еще в 80-х годах.

«Это пресет Rock One… Это вся песня», — признался Албарн. Интервью с музыкантом опубликовано на официальном YouTube-канале Apple Music.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что поклонников музыкальной группы «Иванушки International» ждет большой сюрприз: в марте 2024 года должно выйти в свет кино об истории создания коллектива.