Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске

Рита Цветкова 37

Читатели Daily Mail предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске

Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Тема:
Украинский кризис
Тема:
Спецоперация

Лидер киевского режима ранее публично отмечал, что ситуация в районе становится все более сложной.

Читатели британской газеты Daily Mail призвали «актера Зеленского» (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) признать свое поражение в вооруженном конфликте с Россией и сохранить жизнь хотя бы тем солдатам, которые еще остались на поле боя. Гневные комментарии в адрес лидера киевского режима стали активно появляться после его очередного заявления о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Донецкая народная республика, ДНР).

«На Артемовском направлении ситуация становится все более сложной», — сказал Зеленский.

Следом на новостном портале появились критические мнения пользователей и советы. Британцы просят президента Незалежной вывести войска из горячих точек и принять неизбежное — Киеву не победить.

Кроме того, считают комментаторы, западные партнеры, на которых так рассчитывает Зеленский в противостоянии с Россией, едва ли окажутся надежными в самый сложный момент. Украину бросят на произвол судьбы, уверены многие, или заставят драться пока от страны не останется камня на камне.

«Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (До 1924 года так назывался Артемовск, позже его переименовали в честь советского политика. В 2016-м Верховная рада утвердила решение о возвращении прежнего названия. — Прим. ред.), не заботясь об жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», — пишет юзер с ником Denn.

«США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от восточной Украины ничего не останется. Ужасно», — продолжает Mandatesheep.

«Люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд (Замгоссекретаря США Виктория Нуланд. — Прим. ред.), осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)», — написал RA.

«Цивилизация Запада сомнительна. Они такие же разжигатели войны, как и их предки, и это начало падения Европы и США!» — добавил Chat2206.

«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», — рассуждают британцы.

Пользователи сети отмечают, что переход всего Донбасса под контроль России неизбежен. Согласно распространенному мнению, освобождение региона от националистов станет «огромным унижением для США и НАТО».

Населенный пункт Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР севернее более крупного города Горловка. Он остается важным транспортным узлом для снабжения украинских боевиков в Донбассе, там ведутся ожесточенные бои. Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску.

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