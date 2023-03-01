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Американский отставной офицер заявил, что Россию победить невозможно.

Попытка нанести поражение России обернется катастрофическими последствиями для агрессоров. Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он отметил, что за всю историю еще ни одна ядерная держава не была побеждена.

«Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света. <…> Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Ранее Скотт Риттер предположил, что украинские войска капитулируют к октябрю текущего года. По его прогнозу, Запад перестанет накачивать Украину вооружением грядущим летом.

На то, что стремление Запада расчленить Россию обречены на провал, указал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе поздравления российских военнослужащих с Днем защитника Отечества Шойгу заявил, что Вооруженные силы страны служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Шойгу рассказал, как Россия будет защищать свои границы.