«Сатанинский кастинг»: Милонов обвинил Пугачеву в притеснении других артистов

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По мнению депутата, народная артистка СССР еще год назад была настолько влиятельна, что буквально распоряжалась судьбами коллег.

Певица Алла Пугачева лишила отечественный шоу-бизнес талантливых исполнителей, так как крайне бдительно следила за возможными конкурентами и с помощью своей влиятельности отрезала всякую возможность для них построить успешную карьеру. Такое заявление в интервью ФАН сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, сейчас, когда народная артистка СССР живет за границей, перспективная творческая молодежь наконец получила надежду на заслуженный звездный час.

Как сказал Милонов, российская сцена переживает сегодня эпоху застоя. На телеэкранах и больших праздничных концертах — одни и те же лица, группа звезд шоу-бизнеса захватила эфир и управляет им по своему усмотрению. Такой порядок вещей установила в свое время, в том числе, Алла Борисовна, уверен депутат. Из-за нее и ее единомышленников телевидение «зациклилось на некоторых фигурах, которые сами никому не дают протиснуться».

«Просто пригласить других талантливых актеров и ведущих. У нас их полным-полно… У нас получается какой-то стареющий пантеон, начиная с Аллы Пугачевой… Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот „сатанинский кастинг“», — заявил Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Сейчас, когда репутация бежавшей из страны вслед за мужем-иноагентом Пугачевой уже не так сильна, полагает депутат, ситуация может измениться. Парламентарий подчеркнул, что и сегодня не стоит недооценивать настойчивую в своих целях Аллу Борисовну, но все же обстановка в шоу-бизнесе постепенно трансформируется, и ее «жесткий фильтр» перестает быть главным препятствием на пути других артистов.

Ранее Виталий Милонов рассказал о своей службе в ВС РФ на полях спецоперации по защите Донбасса. Видео-интервью публиковал 5-tv.ru.