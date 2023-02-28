Авербух рассказал, как жена Костомарова справляется с болезнью фигуриста

Фигурист Авербух: Домнина каждый день проводит время с Костомаровым в больнице

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

По словам спортсмена и хореографа, близкие госпитализированного не теряют надежды на его выздоровление — живут этой надеждой.

Фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, как справляется с болезнью олимпийского чемпиона Романа Костомарова его жена Оксана Домнина. Год начался для их семьи с госпитализации, после были кома и ампутация, до сих пор спортсмен балансирует на грани жизни и смерти, но не сдается. Как и его спутница. Близкие верят в лучшее и каждый день надеются услышать позитивный прогноз от врачей.

«Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи. С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», — поделился Авербух в интервью «Спорт-экспресс».

Как отметил фигурист, он контролирует ситуацию, знает все детали состояния Костомарова, поддерживает связь с его лечащими врачами. Илья Авербух подчеркнул, что вместе с семьей госпитализированного спортсмена верит — он справится с ударом судьбы, выдержит испытание.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики в первые дни диагностировали у него пневмонию, далее боролись с ее осложнениями. На фоне недуга у фигуриста развился некроз тканей, вторичный менингит, фиброз и другие проблемы. Сепсис привел к гангрене, врачам пришлось ампутировать часть стопы и кисти на обеих руках. На прошлой неделе стало известно, что Костомаров перенес два инсульта, значительно затруднивших дальнейшее лечение.

Параллельно с новостями от родных и коллег фигуриста регулярно появляются фейковые сообщения. Так, писал ранее 5-tv.ru, сообщения, что Костомаров ослеп после инсульта, оказались ложными.