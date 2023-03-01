Варварский обстрел Донецка боевиками ВСУ попал на видео

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Люди после атаки украинских националистов долгое время не решались возвращаться домой.

Донецк пережил массированный обстрел. Одна из украинских ракет попала в многоэтажку. В этой квартире снаряд оставил гигантскую дыру в стене и потолке. Вместо жилых комнат — руины. Все усеяно обломками бетона и битым стеклом.

В результате пострадали два человека, и, судя по этим кадрам, ранения серьезные. Даже те, кто уже давно привык к атакам ВСУ на мирные кварталы, сегодня очень напуганы. Хронику страшного дня расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Было что-то мощное. Попадание снял кто-то из горожан. Видимо, боеприпас с какой-то серьезной начинкой. Квартиру на девятом этаже разворотил полностью. Во дворе ранило человека. И вот когда на место прибыла скорая и пожарные — ударили повторно. Подробнее — в видео 5-tv.ru.