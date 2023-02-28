В Пентагоне допустили затягивание конфликта на Украине на три года

Замминистра обороны США Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трех лет

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В США подтвердили готовность поддерживать Киев «сколько потребуется».

Конфликт на Украине может затянуться еще на три года. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе замглавы Пентагона Колин Каль.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может — через два или три года», — сказал он.

Каль добавил, что Пентагон не может оценить, сколько еще военной помощи Запада потребуется Киеву, потому что неясно, как будет развиваться конфликт. При этом он напомнил об обещании президента США Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В ином случае, отметил Каль, «баланс изменится в пользу России».

Также, по словам замглавы Пентагона, конфликт на Украине выявил неспособность американского военно-промышленного комплекса производить необходимый объем боеприпасов.

В свою очередь отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на днях заявил, что вопреки утверждениям Запада, киевский режим уже потерпел поражение в противостоянии с Россией.

Риттер пояснил, что Украина излишне полагается на артиллерию в боевых действиях, что истощит ее боеприпасы к июню. К тому времени НАТО будет уже не в состоянии направить новое вооружение Киеву. Поэтому Польша скоро будет стоять с биноклем и смотреть на Россию, подбирающуюся к ее границам, заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предрекли крах киевского режима грядущей осенью.