Путин подписал закон, регулирующий употребление иностранных слов

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Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России и устанавливает контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

Документ вводит понятия нормативных словарей, грамматик и справочников, где фиксируются нормы современного русского литературного языка.

Отмечается, что в случаях использования русского языка, как государственного, не допускается употребление не соответствующих литературным нормам слов и выражений. К ним относятся, в частности, все формы нецензурной брани.

Также не допускается использование иностранных слов, имеющих в русском языке общеупотребительные аналоги. Перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, содержится в нормативных словарях.

В законе также указаны сферы, где русский язык как государственный обязателен к использованию. В их числе образование, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг.

Госдума 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение иностранных слов в русском языке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публицист, переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков с энтузиазмом воспринял инициативу освобождения русского языка от засилья иностранных слов.