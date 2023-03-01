Диетолог оценила методы стройности и счастья Волочковой

Фото, видео: Instagram* / volochkova_art; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

В рационе балерины самый минимум еды, зато много других удовольствий. Достаточно ли этого, чтобы быть здоровой и счастливой?

Методики поддержания стройности балерина Анастасия Волочкова не скрывает. Как известно, из проверенных средств экс-солистки Большого — скромный рацион, в котором присутситвуют салатные листья, острые легкие супы, яйца всмятку и иногда — отварная грудка. Все это работает в сочетании с русской баней, купаниями в купели и активной сексуальной жизнью. В таком подходе ничего критичного специалист по питанию не видит, своим мнением звездный диетолог Маргарита Королева поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Диетолог выразила уверенность в том, что танцовщица все еще придерживается тех рекомендаций в еде, которые ей давались еще во время профессиональной балетной жизни. Они помогают ей не просто сохранять форму, но и работоспособность, и преимущественно здоровье.

«Да в ее рационе есть источники полноценного белка животного происхождения: куриное яйцо — это не только источник белка, но и полезных жиров, витаминов группы В, А, Е, то есть жирорастворимых витаминов, что поддерживает иммунитет человека. Пусть в белках содержится незначительное количество калорий, тем не менее это энергия, это сила и это поддержание ферментативной активности, всех систем организма метаболических проектов», — заверила эксперт.

Кроме того, уверена врач, для поддержания гормонального фона диета Волочковой тоже полезна, плюс она помогает сохранять мышечную массу и все это опять же чудотворное действие белка.

Овощи в меню балерины также подобраны правильно, они — источник ферментов, фитонцидов, витаминов группы В и клетчатки. Кроме того, эти продукты можно, по мнению эксперта, назвать лакомым субстратом для микробиомы кишечника.

«Это тоже не может не отразиться на состоянии когнитивной функции и иммунной защите, так как иммунитет во многом определяется работой кишечника. И безупречно при этом состояние физическое», — отметила врач.

Также она похвалила Анастасию Волочкову за любовь к орехам. Причем знаменитость знает, как их правильно употреблять, чтобы они правильно усваивались и приносили максимум пользы.

Что же касается других способов, которые помогают Анастасии оставаться стройной и активной, диетолог их тоже поддерживает.

«Они действительно поддерживают гармонию человека и работу гормонов, в том числе которые регулирует настроенческие моменты, поддержание когнитивной функции и просто ощущение радости. А это наши иммунитеты, все это имеет место быть», — сказала она.

При этом предупредила, что с купелью надо быть осторожней. Привыкать к процедуре следует постепенно, и результат действительно превзойдет ожидание в виде гибкого иммунитета.

«Не вижу ничего противоречивого относительно там каких-то процессов, которые могут происходить в ее организме, она — адепт здоровых направлений в питании, и она знает, как распределить продукты в течение дня, чтобы в определенном режиме они поступали в организм в целях его поддержания», — заключила Маргарита Королева.

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